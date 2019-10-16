В ПФУ рассказали, на сколько гривен выросла средняя пенсия в 2019

Фото: Пенсионный фонд Украины (УНИАН)

Размер средней пенсии в третьем квартале 2019 года составил 3019 гривен, что практически равно показателям прошлого года

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, на сколько вырос размер средней пенсии для украинцев в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Как отмечается, в третьем квартале 2019 года размер средней пенсионной выплаты в Украине вырос на 14 гривен - до 3019,62 гривны в месяц. Пенсия по возрасту выросла за июль-сентябрь 2019 на 7 гривен - до 3016,46 гривны в месяц.

В ПФУ также сообщили, что наиболее высокие пенсии в Украине получают жители Киева, Донецкой и Луганской областей - соответственно 4167 гривен, 3963 гривны и 3670 гривен в месяц. Самые низкие пенсии получают пенсионеры с в Тернопольской области 2323 гривен в месяц.

Большинство украинских пенсионеров получают пенсии в размере 1500-2000 гривен в месяц. Таких в Украине 4,77 миллиона человек или 42% от общей численности пенсионеров. Более 75 тысяч пенсионеров получают пенсии в размере до 1500 гривен. У 244,6 тысячи пенсионеров размер ежемесячной пенсии превышает 10 тысяч гривен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что прожиточный минимум в следующем году будет равняться около 4 тыс. 300 гривен.

Также РБК-Украина сообщало, что по данным опроса компании Research & Branding Group размер пенсии в Украине должен составлять 11 тыс. 041 гривен, чтобы ее хватало для удовлетворения всех финансовых потребностей.