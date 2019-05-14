Комитет получил лишь 5 внесенных постановлений об инаугурации Зеленского

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной рады ожидает в среду, 15 мая, получить все внесенные постановлением об инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом заявил и.о. председателя комитета Павел Пинзеник, передает корреспондент РБК-Украина.

Пинзеник не исключает, что до среды количество внесенных постановлений о дате инаугурации может возрасти.

"Причина рассмотрения постановлений об инаугурации в среду в том, что в настоящее время продолжается регистрация новых постановлений. По состоянию на момент проведения заседания я надеюсь, что мы уже получим если не исключительный перечень постановлений, то хотя бы основные. В общем якобы внесены 7 постановлений, но к нам в комитет поступило 5. Еще два не поступили. Возможно, завтра будет больше", - заявил парламентарий.

Нардеп не исключил, что после заседания комитета могут быть поданы новые постановления.

"Если после заседания будут внесены еще постановления, то соберемся еще раз", - добавил он.

В свою очередь член комитета Павел Кишкар отметил, что не все предложения об определении даты инаугурации являются альтернативными к первому зарегистрированному постановлению.

"Есть целый ряд постановлений, которые не являются альтернативными друг к другу. Регистрация их может продолжиться и дальше, если, например, в четверг ни одно из них не наберет необходимого количества голосов. Тогда мы увидим еще два десятка аналогичных", - добавил парламентарий.

Напомним, в Раду внесли новый проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 28 мая 2019 года.

Как писало РБК-Украина ранее, постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского могут вносить в парламент до 17 мая.

Добавим, восьмое постановление о проведении инаугурации 1 июня, внесенное народным депутатом Александром Суганяко, было отозвано.

Так, заседание комитета по вопросам регламента Верховной рады Украины по дате инаугурации пройдет 15 мая в 15:00.