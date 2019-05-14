Раде предлагают новую дату инаугурации Зеленского

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сейчас в парламент внесены 7 постановлений о дате инаугурации

В Верховную раду Украины внесли новый проект постановления о проведении инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского 28 мая 2019 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Отметим, постановление подали нардепы Андрей Тетерук, Юрий Береза, Михаил Хмель, Остап Еднак и Алексей Мушак.

Так, проект постановления №10270-7 "О проведении торжественного заседания Верховной рады Украины по поводу принесения присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины (28 мая 2019 года)" был зарегистрирован во вторник, 14 мая.

"Провести 28 мая 2019 в 10:00 в зале заседаний Верховной рады Украины торжественное заседание Верховной рады Украины по поводу принесения присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины", - говорится в тексте документа.

Авторы постановления отмечают, что в третье воскресенье мая Украина ежегодно чтит жертв политических репрессий. В 2019 году этот день пришелся именно на 19 мая.

"В День памяти жертв политических репрессий Украина приспускает государственные флаги. И все политические силы, представленные в парламенте 19 мая должны почтить погибших... Украинское общество ждет от избранного президента, что он и в дальнейшем будет продолжать политику по исторической памяти, поскольку в день траура 19 мая все должны склонить голову в скорби и заявить, что украинцы никогда не допустят диктатуры или реванша московских гегемоний. Новый президент Украины должен принять присягу главы украинского государства в торжественной обстановке, поскольку его важной задачей является формирование и поддержание национального консенсуса", - подчеркивается в пояснительной записке.

Напомним, постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского могут вносить в Раду до 17 мая.

Добавим, восьмое постановление о проведении инаугурации 1 июня, внесенное народным депутатом Александром Суганяко, было отозвано.

Как писало РБК-Украина, заседание комитета по вопросам регламента Верховной рады Украины по дате инаугурации пройдет 15 мая в 15:00.