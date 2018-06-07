Комитет поддержал окончательную редакцию поправок к законопроекту об антикоррупционном суде

За согласованную версию спорной поправки проголосовали 12 из 22 членов комитета

Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал окончательную редакцию поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде. Об этом заявил глава комитета Руслан Князевич, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, за согласованную версию спорной поправки проголосовали 12 из 22 членов комитета.

Правки до закону Про Антикорупційний суд. (Це правки роздані на засідання комітету). Опубліковано Леонідом Ємцем 7 червня 2018 р.

"Я ставлю на голосование... поддержать поправки с учетом решения комитета. 12 - за, против - 1, воздержались - 5, не голосовали - 4. Решение принято", - заявил Князевич.

Напомним, международные эксперты будут иметь решающую роль в процессе отбора кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.