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Комитет поддержал окончательную редакцию поправок к законопроекту об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    07.06.2018 - 13:07

За согласованную версию спорной поправки проголосовали 12 из 22 членов комитета

Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал окончательную редакцию поправок к законопроекту о Высшем антикоррупционном суде. Об этом заявил глава комитета Руслан Князевич, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, за согласованную версию спорной поправки проголосовали 12 из 22 членов комитета.

 

Правки до закону Про Антикорупційний суд. (Це правки роздані на засідання комітету).

Опубліковано Леонідом Ємцем 7 червня 2018 р.

"Я ставлю на голосование... поддержать поправки с учетом решения комитета. 12 - за, против - 1, воздержались - 5, не голосовали - 4. Решение принято", - заявил Князевич.

Напомним, международные эксперты будут иметь решающую роль в процессе отбора кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Комитет рассматривает последние поправки в законопроект об антикоррупционном суде Законопроект об антикоррупционном суде будет отвечать Конституции, - Порошенко
Теги публикации: комитет, Верховная Рада, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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