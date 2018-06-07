Петренко объяснил условия отбора судей в антикоррупционный суд

Международные эксперты будут иметь решающую роль в процессе отбора кандидатов на должности судей

Международные эксперты будут иметь решающую роль в процессе отбора кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд. Об этом во время заседания комитета Верховной рады по вопросам правовой политики сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент РБК-Украина.

"В течение многих дней продолжалась дискуссия по совершенствованию закона. Наша позиция заключается в том, что международные эксперты, имеющие опыт работы в иностранных юридических органах, получат решающее право при отборе кандидатов в этот суд", - заявил Петренко.

По его словам, у совета международных экспертов будет доступ к досье кандидатов на должности судей с начала приема судей.

"На всех этапах отбора международные эксперты будут иметь возможность анализа профессиональных качеств кандидатов. Эксперты имеют право решающего голоса, чтобы кандидат, который не соответствует критериям, прекратил свое участие в конкурсе", - добавил министр.

Он также сказал, что эксперты и члены ВККСУ будут иметь право проводить собеседования с кандидатами на должности судей в антикоррупционный суд.

"Конкурс начинается с подачи заявления кандидата. На этот конкурс на определенное количество должностей будет подано условно 1000 заявлений от кандидатов. Первый отсев будет происходить следующим образом: кандидаты, которые не соответствуют по образованию или по стажу... Условно останутся 500 кандидатов, которые будут допущены к тестам. Гипотетически успешно сдадут тесты - 200 человек. Международные эксперты имеют право собеседования или нет. Эксперты имеют право делать запрос по определенному количеству кандидатов, по которым остались вопросы, чтобы вынести вопрос на общее заседание экспертов и ВККС", - добавил Петренко.

По его словам, на заседании будет принято окончательное решение.

"На заседании будут присутствовать 6 международных экспертов и все члены ВККС. На заседании в случае, если кандидат не сможет получить поддержку хотя бы трех международных экспертов и половины состава ВККС, он автоматически снимается с конкурса", - заявил он.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что парламент должен принять закон об антикоррупционном суде не для Международного валютного фонда (МВФ), а для Украины.