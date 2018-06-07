Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.19
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.19
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2616.24
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.38
Курс евро
Покупка 30.13
Продажа 30.38
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3078
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.89
Продажа 4.29
НБУ 4.22
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Петренко объяснил условия отбора судей в антикоррупционный суд

НовостиПолитика    07.06.2018 - 12:55
Фото: Павел Петренко (kmu.gov.ua)
Фото: Павел Петренко (kmu.gov.ua)

Международные эксперты будут иметь решающую роль в процессе отбора кандидатов на должности судей

Международные эксперты будут иметь решающую роль в процессе отбора кандидатов на должности судей в Высший антикоррупционный суд. Об этом во время заседания комитета Верховной рады по вопросам правовой политики сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент РБК-Украина.

"В течение многих дней продолжалась дискуссия по совершенствованию закона. Наша позиция заключается в том, что международные эксперты, имеющие опыт работы в иностранных юридических органах, получат решающее право при отборе кандидатов в этот суд", - заявил Петренко.

По его словам, у совета международных экспертов будет доступ к досье кандидатов на должности судей с начала приема судей.

"На всех этапах отбора международные эксперты будут иметь возможность анализа профессиональных качеств кандидатов. Эксперты имеют право решающего голоса, чтобы кандидат, который не соответствует критериям, прекратил свое участие в конкурсе", - добавил министр.

Он также сказал, что эксперты и члены ВККСУ будут иметь право проводить собеседования с кандидатами на должности судей в антикоррупционный суд.

"Конкурс начинается с подачи заявления кандидата. На этот конкурс на определенное количество должностей будет подано условно 1000 заявлений от кандидатов. Первый отсев будет происходить следующим образом: кандидаты, которые не соответствуют по образованию или по стажу... Условно останутся 500 кандидатов, которые будут допущены к тестам. Гипотетически успешно сдадут тесты - 200 человек. Международные эксперты имеют право собеседования или нет. Эксперты имеют право делать запрос по определенному количеству кандидатов, по которым остались вопросы, чтобы вынести вопрос на общее заседание экспертов и ВККС", - добавил Петренко.

По его словам, на заседании будет принято окончательное решение.

"На заседании будут присутствовать 6 международных экспертов и все члены ВККС. На заседании в случае, если кандидат не сможет получить поддержку хотя бы трех международных экспертов и половины состава ВККС, он автоматически снимается с конкурса", - заявил он.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что парламент должен принять закон об антикоррупционном суде не для Международного валютного фонда (МВФ), а для Украины.

Комитет рассматривает последние поправки в законопроект об антикоррупционном суде Принятие закона об антикоррупционном суде повысит кредитный рейтинг страны, - Порошенко
Теги публикации: Павел Петренко, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь