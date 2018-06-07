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Комітет підтримав остаточну редакцію поправок до законопроекту про антикорупційний суд

НовиниПолітика    07.06.2018 - 13:07

За погоджену версію спірної поправки проголосували 12 з 22 членів комітету

Комітет Верховної ради з питань правової політики та правосуддя підтримав остаточну редакцію поправок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд. Про це заявив глава комітету Руслан Князевич, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за погоджену версію спірної поправки проголосували 12 з 22 членів комітету.

 

Правки до закону Про Антикорупційний суд. (Це правки роздані на засідання комітету).

Опубліковано Леонідом Ємцем 7 червня 2018 р.

"Я ставлю на голосування... підтримати поправки з урахуванням рішення комітету. 12 - за, проти - 1, утримались – 5, не голосували – 4. Рішення прийнято", - заявив Князевич.

Нагадаємо, міжнародні експерти матимуть вирішальну роль у процесі відбору кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду, повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

Комітет розглядає останні поправки до законопроекту про антикорупційний суд Законопроект про антикорупційний суд відповідатиме Конституції, - Порошенко
Теги публікації: комитет, Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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