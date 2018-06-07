Комітет підтримав остаточну редакцію поправок до законопроекту про антикорупційний суд

За погоджену версію спірної поправки проголосували 12 з 22 членів комітету

Комітет Верховної ради з питань правової політики та правосуддя підтримав остаточну редакцію поправок до законопроекту про Вищий антикорупційний суд. Про це заявив глава комітету Руслан Князевич, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за погоджену версію спірної поправки проголосували 12 з 22 членів комітету.

Правки до закону Про Антикорупційний суд. (Це правки роздані на засідання комітету). Опубліковано Леонідом Ємцем 7 червня 2018 р.

"Я ставлю на голосування... підтримати поправки з урахуванням рішення комітету. 12 - за, проти - 1, утримались – 5, не голосували – 4. Рішення прийнято", - заявив Князевич.

Нагадаємо, міжнародні експерти матимуть вирішальну роль у процесі відбору кандидатів на посади суддів до Вищого антикорупційного суду, повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.