Комитет перенес заседание по дате инаугурации Зеленского

Заседание регламентного комитета Верховной рады по дате инаугурации Владимира Зеленского перенесено на 12:00. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отметим, комитет по вопросам регламента Рады должен был рассмотреть вопрос о дате инаугурации Зеленского в 09:00. Причины переноса пока неизвестны.

Напомним, накануне действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что заинтересован в том, чтобы парламент как можно быстрее определился с датой инаугурации Зеленского.

Сам Зеленский призвал парламент назначить дату инаугурации на 19 мая.

"Я обращаюсь к Верховной раде. На ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ, в интересах которого вы присягали действовать", - отметил он.

Кроме того, он связал затягивание инаугурации с действиями Порошенко.

"…бывший президент Порошенко совершает необратимое. Он предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии. Пытается протолкнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Назначает судей Верховного суда…", - заявил Зеленский.