Комітет переніс засідання щодо дати інавгурації Зеленського

Засідання регламентного комітету Верховної ради з датою інавгурації Володимира Зеленського перенесено на 12:00. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Відзначимо, комітет з питань регламенту Ради мав розглянути питання про дату інавгурації Зеленського о 09:00. Причини перенесення поки невідомі.

Нагадаємо, напередодні чинний президент України Петро Порошенко заявив, що зацікавлений в тому, щоб парламент якомога швидше визначився з датою інавгурації Зеленського.

Сам Зеленський закликав парламент призначити дату інавгурації на 19 травня.

"Я звертаюся до Верховної ради. На найближчому засіданні ви маєте призначити дату інавгурації на 19 травня. Цього вимагаю не я, цього вимагає народ, в інтересах якого ви присягали діяти", - зазначив він.

Крім того, він пов'язав затягування інавгурації з діями Порошенка.

"... колишній президент Порошенко робить необоротне. Він робить активні перестановки у вищому командуванні армії. Намагається проштовхнути свого голову Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Призначає суддів Верховного суду ...", - заявив Зеленський.

