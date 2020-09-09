Комитет ПАСЕ инициирует создание следственного органа по правонарушениям в Беларуси

Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека в среду принял заявление по ситуации в Беларуси, в котором заявил о непризнании результатов президентских выборов. Организация инициирует создание следственного органа по правонарушениям в этой стране.

Об этом говорится в заявлении комитета.

По данным комитета, поступили многочисленные сообщения о массовых и серьезных нарушениях прав человека в Беларуси, в том числе на свободные и честные выборы, свободу выражения мнений и собраний.

Также, говорится в заявлении комитета, имеются факты применения пыток и бесчеловечного обращения с мирными демонстрантами.

"Комитет требует проведения повторных выборов честно и прозрачно, под наблюдением международных наблюдателей", - говорится в заявлении.

Комитет считает, что виновные в серьезных нарушениях прав человека в контексте недавних президентских выборов и событий после них должны быть привлечены к ответственности.

К сотрудничеству в этом расследовании будут приглашены как белорусские органы власти, так и представители гражданского общества.

Во вторник лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская на онлайн выступлении в ПАСЕ заявила, что Лукашенко не имеет законных оснований оставаться президентом.

Напомним, ранее в ПАСЕ на события в Беларуси отреагировал ее президент Рик Дамс, он призвал власти Беларуси к максимальной сдержанности и неукоснительному соблюдению основных прав и свобод человека.