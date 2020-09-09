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Комітет ПАРЄ ініціює створення слідчого органу щодо правопорушень у Білорусі

Автор: Артур Родивилов

Комітет ПАРЄ з правових питань та прав людини в середу ухвалив заяву щодо ситуації в Білорусі, в якій заявив про невизнання результатів президентських виборів. Організація ініціює створення слідчого органу щодо правопорушень у цій країні.

Про це йдеться в заяві комітету.

За даними комітету, надійшли численні повідомлення про масові та серйозні порушення прав людини в Білорусі, в тому числі на вільні і чесні вибори, свободу вираження думок і зборів.

Також, йдеться у заяві комітету, є факти застосування тортур та нелюдського поводження з мирними демонстрантами.

"Комітет вимагає проведення повторних виборів чесно і прозоро, під наглядом міжнародних спостерігачів", - йдеться в заяві.

Комітет вважає, що винні в серйозних порушеннях прав людини у контексті недавніх президентських виборів і подій після них мають бути притягнуті до відповідальності.

До співпраці в цьому розслідуванні будуть запрошені як білоруські органи влади, так і представники громадськості.

У вівторок лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська на онлайн виступі в ПАРЄ заявила, що Лукашенко не має законних підстав залишатися президентом.

Нагадаємо, раніше в ПАРЄ на події в Білорусі відреагував її президент Рік Дамс, він закликав владу Білорусі до максимальної стриманості та неухильного дотримання основних прав і свобод людини.

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