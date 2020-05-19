Украине в ПАСЕ становится труднее бороться с российскими наративами, - Ясько

Фото: ПАСЕ (assembly.coe.int)

По словам руководителя украинской делегации, в комитетах ПАСЕ есть много пророссийских участников

На международной арене, в частности в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Украине становится все сложнее противодействовать российским наративам. Немало участников Ассамблеи в комитетах имеют пророссийские взгляды.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила руководитель постоянной делегации в ПАСЕ, народеп из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, пишет "Укринформ."

В частности, Ясько отметила, что большинство участников политических групп в ПАСЕ верят российским наративам, "или они просто не знают какой-либо информации".

"Как человек, который занимается нашей позицией в ПАСЕ, я понимаю, насколько украинской стороне становится тяжелее от того, когда появляются такие нарративы как включение представителей ОРДЛО к переговорному процессу. Нам постоянно нужно говорить о том, что никаких террористов никто не будет включать, что нам нужны настоящие представители Донецкой и Луганской "республик". Но здесь возникает много опасностей: я не до конца понимаю, что значит "включить настоящих представителей Луганска и Донецка?", - говорит Ясько.

Она добавила, что этот вопрос вызывает много как юридических, так и политических последствий и рисков.

"То есть я не понимаю, является ли это положительным для Украины в контексте нашей международной позиции... Поэтому, если им рассказывать те новости, что касаются минского процесса, здесь возникает очень много опасностей, и нам бороться за наши украинские национальные интересы становится все труднее", - сказала руководитель делегации.

Напомним, летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы перенесена на неопределенное время из-за пандемии коронавирус.

Автор: Виталия Мазур