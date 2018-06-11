Комитет парламента Британии допросит миллионера, который спонсировал Brexit

Комитет планирует поставить Бэнксу ряд вопросов уже на этой неделе

Комитет британского парламента по вопросам медиа допросит миллионера Аррона Бэнкса, который спонсировал кампанию за Brexit, относительно его контактов с российскими чиновниками. Об этом заявил председатель комитета Дамиан Коллинз, сообщает The Associated Press.

Так, Коллинз заявил, что его комитет планирует поставить Бэнксу ряд вопросов уже на этой неделе.

"Он сказал, что он однажды встречал российского посла; теперь мы знаем, что встреч было больше. Были поездки в Москву, а еще якобы выгодные предложения бизнеса. Состоялись ли эти бизнес-соглашения? Были ли эти деньги использованы во время политической агитации? Я думаю, что все это важные вопросы, и я думаю, что люди хотят знать ответ", - сказал Коллинз.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что российская власть неоднократно контакировала с бизнесменом Арроном Бэнксом, который финансировал британскую кампанию по выходу страны из Евросоюза (Brexit).