Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Влада РФ зв'язувалася бізнесменом, що фінансував Brexit , - The Sunday Times

НовиниПолітика    10.06.2018 - 10:51
Фото: ілюстративне фото (pixabay.com)
Фото: ілюстративне фото (pixabay.com)

Видання вважає, що контакти з владою РФ могли вплинути на результат референдуму

Російська влада неодноразово контактувала з бізнесменом Арроном Бенксом, який фінансував британську кампанію з виходу країни з Євросоюзу (Brexit). Про це пише газета The Sunday Times.

Повідомляється, що Бенкс не менше трьох разів зустрічався з російським послом у Великобританії Олександром Яковенком. Передбачається, що цей факт міг вплинути на результати референдуму 2016 року.

Зокрема, електронні листи Бенкса та його напарника Енді Вігмора, як стверджує видання, доводять наявність великих зв'язків між кампанією Leave.EU і російськими офіційними особами. За даними The Sunday Times, листування свідчить про контакти бізнесмена з російською владою для обговорення ділових можливостей і інтересів протягом підготовки референдуму про Brexit та після нього.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей повідомила, що фінальне угоду щодо Brexit буде оформлено після червневого саміту Європейського союзу.

 

G7 засудила анексію Криму і пообіцяла подальшу підтримку України, - комюніке Країни G7 не зацікавлені в поверненні Росії, - Трюдо
Теги публікації: Російська Федерація, референдум, Brexit  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
У мережі з'явилося відео затримання догхантера Святогора
У мережі показали переповнені пляжі в Одесі (відео)
Королева Єлизавета ІІ перенесла серйозну операцію
"Неможливо більше приховувати!": у мережі висміяли український телеканал за абсурдний сюжет (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Погоджуюся