Влада РФ зв'язувалася бізнесменом, що фінансував Brexit , - The Sunday Times

Видання вважає, що контакти з владою РФ могли вплинути на результат референдуму

Російська влада неодноразово контактувала з бізнесменом Арроном Бенксом, який фінансував британську кампанію з виходу країни з Євросоюзу (Brexit). Про це пише газета The Sunday Times.

Повідомляється, що Бенкс не менше трьох разів зустрічався з російським послом у Великобританії Олександром Яковенком. Передбачається, що цей факт міг вплинути на результати референдуму 2016 року.

Зокрема, електронні листи Бенкса та його напарника Енді Вігмора, як стверджує видання, доводять наявність великих зв'язків між кампанією Leave.EU і російськими офіційними особами. За даними The Sunday Times, листування свідчить про контакти бізнесмена з російською владою для обговорення ділових можливостей і інтересів протягом підготовки референдуму про Brexit та після нього.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей повідомила, що фінальне угоду щодо Brexit буде оформлено після червневого саміту Європейського союзу.