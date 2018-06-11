Комітет парламенту Британії допитає мільйонера, який спонсорував Brexit

Комітет планує поставити Бенксу низку питань вже на цьому тижні

Комітет британського парламенту з питань медіа допитає мільйонера Аррона Бенкса, який спонсорував кампанію за Brexit, щодо його контактів з російськими чиновниками. Про це заявив голова комітету Даміан Коллінз, повідомляє The Associated Press.

Так, Колінз заявив, що його комітет планує поставити Бенксу низку питань вже на цьому тижні.

"Він сказав, що він одного разу зустрічав російського посла; тепер ми знаємо, що зустрічей було більше. Були поїздки до Москви, а ще нібито вигідні пропозиції бізнесу. Чи відбулися ці бізнес-угоди? Чи були ці гроші використані під час політичної агітації? Я думаю, що це все важливі питання, і я думаю, що люди хочуть знати відповідь", - сказав Коллінз.

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що російська влада неодноразово контактувала з бізнесменом Арроном Бенксом, який фінансував британську кампанію з виходу країни з Євросоюзу (Brexit).