ua en ru
Вт, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Комітет з нацбезпеки завтра розгляне кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони

Вівторок 15 липня 2025 17:51
UA EN RU
Комітет з нацбезпеки завтра розгляне кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні у середу, 16 липня, розгляне кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду міністра оборони України.

Про це заявив народний депутат, секретар Комітету Роман Костенко під час брифінгу у Верховній Раді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Завтра будемо обговорювати кандидатуру Шмигаля на посаду міністра оборони на комітеті. Він буде представлятися, і будемо з ним говорити" - сказав Костенко.

За його словами, досвіду у Шмигаля достатньо, однак членів комітету цікавитиме насамперед його бачення безпосередньо оборонної сфери та співпраці з парламентським комітетом.

"Досвіду в нього точно достатньо, але будемо дивитися на його бачення саме щодо роботи Комітету з питань оборони", - зазначив нардеп.

Зміни в уряді

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Очікується, що він очолить Міністерство оборони України.

Як повідомляло РБК-Україна, зміна уряду України очікується вже цього тижня.

Вчора, 14 липня, президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепрем'єрці Юлії Свириденко обійняти посаду прем'єр-міністра. Якщо парламент підтримає призначення - вона замінить на цій посаді Шмигаля.

Шмигаль, своєю чергою, може очолити Міністерство оборони, а чинний голова відомства Рустем Умєров стане послом України у США.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Денис Шмигаль Верховна рада
Новини
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Аналітика
Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Випробувано в бою. Чому Україні варто відкрити експорт зброї