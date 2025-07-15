Комитет по нацбезопасности завтра рассмотрит кандидатуру Шмыгаля на должность министра обороны

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на заседании в среду, 16 июля, рассмотрит кандидатуру Дениса Шмыгаля на должность министра обороны Украины.

Об этом заявил народный депутат, секретарь Комитета Роман Костенко во время брифинга в Верховной Раде, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ" .

"Завтра будем обсуждать кандидатуру Шмыгаля на должность министра обороны на комитете. Он будет представляться, и будем с ним говорить", - сказал Костенко.

По его словам, опыта у Шмыгаля достаточно, однако членов комитета будет интересовать прежде всего его видение непосредственно оборонной сферы и сотрудничества с парламентским комитетом.

"Опыта у него точно достаточно, но будем смотреть на его видение именно по работе Комитета по вопросам обороны", - отметил нардеп.