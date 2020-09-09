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Комитет по нацбезопасности отменил заседание по ситуации на Донбассе

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки должен был рассмотреть обострение ситуации на Донбассе. Однако, заседание перенесли из-за коронавируса.

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Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина член комитета Федер Вениславский.

По его данным, коронавирус выявлен у одного из сотрудников аппарата. Комитет не может проводить заседания в режиме онлайн, потому что на них озвучивается информация с грифом "секретно".

Сегодня депутаты должны были обсуждать ситуацию на Донбассе. В частности, нарушение перемирия со стороны боевиков и гибель украинского военнослужащего. Также на заседании планировали заслушать министра обороны.

Кроме того, на сайте Верховной рады указано, что заседания комитета по вопросам национальной безопасности, проведение которых запланировали на 9 сентября 2020 года и 11 сентября 2020 года, отменены в связи с введением режима самоизоляции.

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе и требует вмешательства РФ.

Также у российского президента Владимира Путина отреагировали на обострение ситуации на Донбассе.

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