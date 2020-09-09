ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Комітет з нацбезпеки відмінив засідання щодо ситуації на Донбасі

Автор: Анастасия Рокитна

Сьогодні Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки мав розглянути загострення ситуації на Донбасі. Втім, засідання перенесли через коронавірус.

Популярні новини

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна член комітету Федер Веніславський.

За його даними, коронавірус виявлено в одного із співробітників апарату. Комітет не може проводити засідання в режимі онлайн, тому що на них озвучується інформація з грифом "секретно".

Сьогодні депутати повинні були обговорювати ситуацію на Донбасі. Зокрема, порушення перемир'я з боку бойовиків і загибель українського військовослужбовця. Також на засіданні планували заслухати міністра оборони.

Крім того, на сайті Верховної ради вказано, що засідання комітету з питань національної безпеки, проведення яких заплановано на 9 вересня 2020 року та 11 вересня 2020 року, скасовані у зв’язку з введенням режиму самоізоляції.

Нагадаємо, Володимир Зеленський відреагував на загострення на Донбасі і вимагає втручання РФ.

Також у російського президента Володимира Путіна відреагували на загострення ситуації на Донбасі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбаскомитет