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Комитет начал рассмотрение проекта Госбюджета 2020

Новости » Политика    16.10.2019 - 18:28
Комитет начал рассмотрение проекта Госбюджета 2020
Фото: заседание комитета (РБК-Украина)

На заседании присутствуют 24 члена комитета

Комитет по вопросам бюджета Верховной рады Украины начал рассмотрение проекта государственного бюджета 2020. Об этом заявил глава комитета Юрий Аристов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на заседании есть кворум.

"Присутствуют 24 члена комитета", - заявил Аристов.

Таким образом, комитет начал рассмотрение вопроса по подготовке к первому чтению законопроекта о Государственном бюджете Украины на 2020 год (реестр. № 2000 от 15.09.2019), поданного Кабинетом министров Украины.

Напомним, государственный бюджет на 2020 год будет принят Верховной радой не позднее 1 декабря 2019 года. Об этом свидетельствует ориентировочный график рассмотрения проекта закона о госбюджете-2020.

Кроме того, первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что народные депутаты обнаружили недостатки в проекте государственного бюджета на 2020 год. Вопрос в нардепов вызвало соотношение минимальной заработной платы и минимального потребительского уровня.

РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров в государственном бюджете на 2020 год предлагает повысить с 1 января минимальную заработную плату в 550 гривен, а также заложить 245,8 миллиардов гривен на разных распорядителей, которые привлечены к безопасности и обороны.

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