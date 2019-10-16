Комітет розпочав розгляд проекту Держбюджету 2020

Фото: засідання комітету (РБК-Україна)

На засіданні присутні 24 члени комітету

Комітет з питань бюджету Верховної ради України розпочав розгляд проекту державного бюджету 2020. Про це заявив голова комітету Юрій Арістов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на засіданні є кворум.

"Присутні 24 члени комітету", - заявив Арістов.

Таким чином, комітет розпочав розгляд питання щодо підготовки до першого читання законопроекту про Державний бюджет України на 2020 рік (реєстр. № 2000 від 15.09.2019), поданого Кабінетом міністрів України.

Нагадаємо, державний бюджет на 2020 рік буде ухвалений Верховною радою не пізніше 1 грудня 2019 року. Про це свідчить орієнтовний графік розгляду проекту закону про держбюджет-2020.

Крім того, перший заступник спікера Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що народні депутати виявили недоліки в проекті державного бюджету на 2020 рік. Питання в нардепів викликало співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня.

РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів у державному бюджеті на 2020 рік пропонує підвищити з 1 січня мінімальну заробітну плату на 550 гривень, а також закласти 245,8 мільярдів гривень на різних розпорядників, які залучені до безпеки і оборони.