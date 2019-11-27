Комитет в Конгрессе США пригласил Трампа на слушания по импичменту

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США пригласил американского президента Дональда Трампа принять участие в слушаниях в рамках процедуры импичмента главы государства. Об этом говорится в соответствующем письме на сайте комитета.

Письмо к Трампу направил председатель комитета Джерролд Надлер (демократ от штата Нью-Йорк). Слушания состоятся 4 декабря 2019 года.

"Комитет ожидает вашего участия в разбирательстве в рамках процедуры импичмента по мере того, как комитет выполняет свои конституционные обязанности", - указано в письме.

Надлер отметил, что также напомнил Трампу, что правила расследования импичмента в комитете позволяют президенту присутствовать на слушаниях, а его адвокату допрашивать группу свидетелей.

"У президента есть выбор: он может воспользоваться этой возможностью, чтобы быть представленным на слушаниях по импичменту, или он может перестать жаловаться на процесс. Я надеюсь, что он решит участвовать в расследовании напрямую или через адвоката, как это делали другие президенты до него", - отметил глава комитета.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы в деле о его импичменте дали показания госсекретарь Майкл Помпео, министр энергетики Рик Перри, а также и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

Стало известно, что решение о приостановке военной помощи Украине было принято в Вашингтоне 25 июля, в день телефонного разговора президентов Соединенных Штатов и Украины. Отметим, именно содержание этого разговора повлекло разбирательство в деле импичмента.