Комітет у Конгресі США запросив Трампа на слухання з імпічменту

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США запросив американського президента Дональда Трампа взяти участь у слуханнях в рамках процедури імпічменту глави держави. Про це йдеться у відповідному листi на сайті комітету.

Лист до Трампа направив голова комітету Джерролд Надлер (демократ від штату Нью-Йорк). Слухання відбудуться 4 грудня 2019 року.

"Комітет очікує вашої участі в розгляді в рамках процедури імпічменту у міру того, як комітет виконує свої конституційні обов'язки", - зазначено у листі.

Надлер зазначив, що також нагадав Трампу, що правила розслідування імпічменту в комітеті дозволяють президенту бути присутнім на слуханнях, а його адвокату допитувати групу свідків.

"У президента є вибір: він може скористатися цією можливістю, щоб бути представленим на слуханнях щодо імпічменту, або він може перестати скаржитися на процес. Я сподіваюся, що він вирішить брати участь у розслідуванні безпосередньо або через адвоката, як це робили інші президенти до нього", - зазначив голова комітету.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб у справі про його імпічмент дали свідчення держсекретар Майкл Помпео, міністр енергетики Рік Перрі, а також в. о. керівника апарату Білого дому Мік Малвэни.

Стало відомо, що рішення про призупинення військової допомоги Україні було прийнято у Вашингтоні 25 липня, в день телефонної розмови президентів Сполучених Штатів і України. Зазначимо, саме зміст цієї розмови спричинило розгляд у справі імпічменту.