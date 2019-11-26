ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп хочет, чтобы Помпео дал показания в деле об импичменте

Новости » Политика     26.11.2019 - 22:30
Трамп хочет, чтобы Помпео дал показания в деле об импичменте
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Тажке Трамп не против, чтобы показания дали и другие политики

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы в деле о его импичменте дали показания госсекретарь Майкл Помпео, министр энергетики Рик Перри, а также и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Трампа.

Он заявил, чтобы американские политики выступили в Конгрессе США на слушаниях в рамках процедуры импичмента.

"Я бы хотел, чтобы люди давали показания. Я бы хотел, чтобы Майк Помпео, Рик Перри, Мик Малвэни и многие другие давали показания о сфабрикованном импичменте", - написал президент.

Трамп также отметил, что "это демократическая афера, которая никуда не денется, но будущие президенты никоим образом не должны подвергаться риску".

"То, что случилось со мной, никогда не должно случиться с другим президентом!", - написал Трамп.

Ранее Федеральный судья Кетарджи Браун Джексон заявила, что президент США Дональд Трамп "не имеет полномочий" блокировать показания в делу о его импичменте любого нынешнего или бывшего чиновника Белого дома.

Напомним, Окружной судья принял решение, что бывший адвокат Белого дома Дон Макган должен подчиниться порядке комитета Палаты представителей и дать показания в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Решение судьи охватило не только показания Макгена. Среди тех, кто не давал показания в рамках процедуры импичмента Трампа, несмотря на то, что с запросом о такие показания обратилась Палата представителей США - Госсекретарь Майк Помпео, бывший советник по вопросам нацбезопасности США Джон Болтон, и.о.. председателя службы Белого дома Мик Малвени.

Судебный комитет рассмотрит законность импичмента Трампу в начале декабря Суд обязал юрисконсульта Белого дома свидетельствовать в деле об импичменте Трампа
Новости Украины Дональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь