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Суд в США требует обнародования документов об остановке военной помощи Украине

Новости » Политика     26.11.2019 - 01:59
Суд в США требует обнародования документов об остановке военной помощи Украине
Иллюстративное фото (twitter.com/poroshenko)

Соответствующий иск подала медиа-организация

Федеральный суд США удовлетворил иск медиа-организации "Центр за честность в обществе" и обязал Пентагон и Белый дом обнародовать документы, которые касаются приостановления военной помощи Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Отмечается, что судья в понедельник распорядилась обязать Министерство обороны США и Административно-бюджетное управление передать медиа-организации отчеты о приостановке администрацией президента Дональда Трампа военной помощи Украине.

При этом уточняется, что речь идет о распоряжение окружной судьи Вашингтона Коллин Коллар-Котелли. Медиа-организация обратилась с запросом в суд на основании Закона о свободе информации.

"Запрошены документы требуются с той целью, чтобы проинформировать общество о вопросах, которые вызывают чрезвычайный национальный интерес", - сказала судья.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что в течение следующих нескольких недель Пентагон передаст Украине оставшуюся оборонной помощи, заложенной в бюджете США на текущий год.

Как известно, задержка выплаты военной помощи США Украине стала поводом для начала процедуры импичмента президента Дональда Трампа Палатой представителей американского Конгресса. Во время открытых слушаний по делу об импичменте посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что замораживание военной помощи для Украины со стороны США было по указанию Трампа, который требовал начать дело против бывшего вице-премьера Джо Байдена.

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