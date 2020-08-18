Комитет Европарламента соберется на заседание из-за ситуации в Беларуси

Комитет Европейского парламента по иностранным делам 25 августа обсудит ситуацию в Беларуси. В комитете заявляют, что насилие и репрессии в отношении демонстрантов должны прекратиться.

Об этом глава комитета Дэвид Макаллистер сообщил в Twitter.

"Я назначил внеочередное заседание комитета на 25 августа для обсуждения ситуации в Беларуси. Насилие и репрессии со стороны государства должны немедленно прекратиться", - написал он.

Макалистер отметил, что беларусский народ имеет публичное право на демонстрации.

"Граждане борются за фундаментальные демократические права и права человека. Это наша обязанность - продемонстрировать поддержку и солидарность с беларусским народом", - заявил он.

Отметим, Европейский союз не признал результатов выборов в Беларуси и начал разработку санкций по отношению к виновным в насилии во время протестов.

Также сообщалось, что ЕС готовит новые санкции против Беларуси: внесут тех, кто ответственен за разгон мирных протестов и фальсификацию выборов.

Кроме того, ранее Европарламент призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси.