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Европарламент призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси

Брюссель, Понедельник 17 августа 2020 15:15
Европарламент призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси
Фото: Европарламент (facebook.com/europeanparliament)
Автор: Игорь Литвиненко

Евродепутаты призвали ЕС противодействовать вмешательству РФ в дела Беларуси

Европарламент призвал Россию не вмешиваться в ситуацию в Беларуси. Также в евродепутаты призвали Евросоюз противодействовать вмешательству РФ в дела Беларуси.

Об этом говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента.

"Мы призываем Российскую Федерацию воздерживаться от любого вмешательства, скрытого или открытого, в Беларусь после выборов, и призываем институты ЕС и государства-члены бдительно противодействовать любым действиям России в этом отношении", - говорится в заявлении.

Также в ЕП призвали поддержать Евросоюз мирную передачу власти и начать диалог с белорусской оппозицией и гражданским обществом с целью запуска нового избирательного процесса.

"Белорусский народ имеет право избирать своих политических представителей", - добавили евродепутаты.

Ранее РБК-Украина писало, что президента Беларуси Александра Лукашенко объявили в ЕС персоной "нон грата".

Также сообщалось, что Совет Европы проведет в среду, 19 августа, экстренное заседание в связи с ситуацией в Беларуси.

До этого в Евросоюзе заявили, что ЕС не признает результаты выборов в Беларуси, а также начали готовить пакет санкций в отношении ответственных за фальсификации во время голосования и силовой разгон демонстрантов.

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