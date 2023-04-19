Комісія Мінкульту оглянула інші пам'ятки Лаври, виявила чергові порушення
Комісія Мінкульту продовжує огляд в Лаврі. Виявила чергові порушення під час огляду інших пам'яток.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.
Комісія здійснила огляд 3-х пам'яток:
- майна корпусу 37 - галерея до Ближніх печер;
- майна корпусу 37-а - дзвіниця на Ближніх печерах;
- майна корпусу 38 - вхід до Галереї Ближніх печер.
"Двері будівель були зачинені, тому у присутності в.о. Генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» Остапенка М.А. та заступника Рудника О.В. за допомогою відповідних засобів технічними працівниками було забезпечено доступ Комісії до вказаних приміщень", - пише пресслужба.
Зазначається, що вищезгадані об'єкти є пам'ятками архітектури національного значення та місцевого, складовими пам'ятки національного значення Ансамблю Києво-Печерської лаври та складовими об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
"Стан об'єктів видно на фото. Крім того, ознак вжиття орендарем протипожежних заходів не зафіксовано", - додає пресслужба.
Фото: комісія Мінкульту оглянула інші пам'ятки Лаври, виявила чергові порушення (t.me/otkachenkokyiv)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП.
Під час останнього огляду Комісія виявила руйнування в "Книжковому складу" Лаври, який було збудовано у 2 половині 19 століття. Після цього поліція відкрила провадження.
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