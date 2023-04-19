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Комиссия Минкульта осмотрела другие памятники Лавры, обнаружила очередные нарушения

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Среда 19 апреля 2023 12:04
Комиссия Минкульта осмотрела другие памятники Лавры, обнаружила очередные нарушения Фото: комиссия Минкульта осмотрела другие памятники Лавры, обнаружила очередные нарушения (t.me/otkachenkokyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Комиссия Минкульта продолжает осмотр в Лавре. Обнаружила очередные нарушения при осмотре других достопримечательностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Комиссия осуществила осмотр 3-х достопримечательностей:

  • имущества корпуса 37 - галерея к Ближним пещерам;
  • имущества корпуса 37-я - колокольня на Ближних пещерах;
  • имущества корпуса 38 - вход в Галерею Ближних пещер.

"Двери зданий были закрыты, поэтому в присутствии и.о. Генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Остапенко М.А. и заместителя Рудника А.В. с помощью соответствующих средств техническими работниками был обеспечен доступ Комиссии к указанным помещениям", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что вышеупомянутые объекты являются памятниками архитектуры национального значения и местного, составляющими достопримечательности национального значения Ансамбля Киево-Печерской лавры и составляющими объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

"Состояние объектов видно на фото. Кроме того, признаки принятия арендатором противопожарных мер не зафиксированы", - добавляет пресс-служба.

Фото: комиссия Минкульта осмотрела другие достопримечательности Лавры, обнаружила очередные нарушения (t.me/otkachenkokyiv)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП.

Во время последнего обзора Комиссия обнаружила разрушения в "Книжном составе" Лавры, построенном во 2 половине 19 века. После этого полиция открыла производство.

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