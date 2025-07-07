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Без комісій і зайвих витрат: "Ощадбанк" запустив важливу новацію для українців

"Ощадбанк" запустив оновлену кредитну картку (фото: УНІАН)
Автор: Ірина Костенко

В "Ощадбанку" запустили оновлену кредитну картку "Моя кредитка" та пояснили, хто і як може її оформити.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію голови правління "Ощадбанку" Сергія Наумова у Telegram.

Переваги оновленої кредитної картки

За словами експерта, оновлена кредитна картка "Моя кредитка" - простий і чесний фінансовий інструмент без прихованих умов.

Серед її переваг згадуються такі:

  • відсутність комісій за зняття готівки та перекази між картками;
  • відсутність обов'язкового страхування;
  • відсоткова ставка під час пільгового періоду (62 днів для стандартних операцій та до 92 днів - для окремих категорій) - 0,001% на місяць;
  • кредитний ліміт - від 5 000 до 400 000 гривень;
  • мінімальний щомісячний платіж 5%;
  • відсутність витрат на обслуговування, зняття коштів чи поповнення рахунку.

Хто і як може оформити картку "Моя кредитка"

Голова правління "Ощадбанку" розповів, що оформити картку "Моя кредитка" можуть:

  • громадяни України віком від 21 до 65 років;
  • з постійним джерелом доходу;
  • з відсутністю простроченої заборгованості в інших банках.

При цьому замовити "Мою кредитку" можна у кілька способів:

  • фізично - у відділеннях "Ощадбанку";
  • онлайн - через мобільний застосунок банківської установи.

"Навіть якщо ви не є клієнтом нашого банку", - уточнив Наумов.

Публікація Сергія Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що клієнтам державного ощадного банку України - "Ощадбанку" - було продовжено термін дії карток. Однак декому все ж таки може знадобитися звернутися до відділення.

Крім того, на тлі стрімкого зростання шахрайських схем, "Ощадбанк" запровадив нові заходи для посилення автентифікації.

Читайте також, яку важливу функцію запустив "Ощадбанк" для підприємців і бізнесменів.

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