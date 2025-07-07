Без комісій і зайвих витрат: "Ощадбанк" запустив важливу новацію для українців

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що клієнтам державного ощадного банку України - "Ощадбанку" - було продовжено термін дії карток. Однак декому все ж таки може знадобитися звернутися до відділення.

Крім того, на тлі стрімкого зростання шахрайських схем, "Ощадбанк" запровадив нові заходи для посилення автентифікації.

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