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Без комиссий и лишних расходов: "Ощадбанк" запустил важную новацию для украинцев

"Ощадбанк" запустил обновленную кредитную карту (фото: УНИАН)
Автор: Ирина Костенко

В "Ощадбанке" запустили обновленную кредитную карту "Моя кредитка" и объяснили, кто и как может ее оформить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы правления "Ощадбанка" Сергея Наумова в Telegram.

Преимущества обновленной кредитной карты

По словам эксперта, обновленная кредитная карта "Моя кредитка" - простой и честный финансовый инструмент без скрытых условий.

Среди ее преимуществ упоминаются следующие:

  • отсутствие комиссий за снятие наличных и переводы между картами;
  • отсутствие обязательного страхования;
  • процентная ставка во время льготного периода (62 дней для стандартных операций и до 92 дней - для отдельных категорий) - 0,001% в месяц;
  • кредитный лимит - от 5 000 до 400 000 гривен;
  • минимальный ежемесячный платеж 5%;
  • отсутствие расходов на обслуживание, снятие средств или пополнение счета.

Кто и как может оформить карту "Моя кредитка"

Глава правления "Ощадбанка" рассказал, что оформить карту "Моя кредитка" могут:

  • граждане Украины в возрасте от 21 до 65 лет;
  • с постоянным источником дохода;
  • с отсутствием просроченной задолженности в других банках.

При этом заказать "Мою кредитку" можно несколькими способами:

  • физически - в отделениях "Ощадбанка";
  • онлайн - через мобильное приложение банковского учреждения.

"Даже если вы не являетесь клиентом нашего банка", - уточнил Наумов.

Публикация Сергея Наумова (скриншот: t.me/sergii_naumov)

Напомним, ранее мы рассказывали, что клиентам государственного сберегательного банка Украины - "Ощадбанка" - был продлен срок действия карт. Однако некоторым все же может понадобиться обратиться в отделение.

Кроме того, на фоне стремительного роста мошеннических схем, "Ощадбанк" ввел новые меры для усиления аутентификации.

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