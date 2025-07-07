Без комиссий и лишних расходов: "Ощадбанк" запустил важную новацию для украинцев

Напомним, ранее мы рассказывали, что клиентам государственного сберегательного банка Украины - "Ощадбанка" - был продлен срок действия карт. Однако некоторым все же может понадобиться обратиться в отделение.

Кроме того, на фоне стремительного роста мошеннических схем, "Ощадбанк" ввел новые меры для усиления аутентификации.

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