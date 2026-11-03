У Комишувасі вже понад 30 загиблих, майже 50 вважаються зниклими

Кількість загиблих після удару Росії по Комишувасі на Запоріжжі зросла до 31 людини. Ще майже 50 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна на телемарафоні.

За його даними, загиблими вважаються 31 людина. Раніше називали 29.

Ще п'ятеро людей дістали поранення. Майже 50 мешканців селища вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 2 листопада Росія двічі вдарила авіабомбами по Комишувасі. Під удар потрапили школа, де роздавали гуманітарну допомогу, та укриття.

За словами президента України Володимира Зеленського, окупанти знали, що в цьому місці щотижня видають допомогу.

Як повідомляло РБК-Україна, у Запорізькій ОВА вранці говорили про 48 зниклих безвісти. Тоді Семікін повідомив, що на місці триває рятувально-пошукова операція.

Також ми писали, що цієї ночі Росія завдала масованого удару по енергетиці. Вона випустила 289 ударних дронів, 17 балістичних і 59 крилатих ракет.

За словами Зеленського, головною ціллю стали електростанції та підстанції в дев'яти областях.