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У Комишувасі вже 29 загиблих, багато людей вважаються зниклими безвісти

09:08 03.11.2026 Вт
1 хв
aimg Олена Чупровська
У Комишувасі вже 29 загиблих, багато людей вважаються зниклими безвісти Фото: наслідки удару по Комишувасі (t.me/zoda_gov_ua)
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В Комишувасі Запорізької області збільшується кількість загиблих через підступний удар Росії. Багато людей також вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна.

Кількість загиблих унаслідок авіаударів зрола до 29 людей. Триває рятувально-пошукова операція.

Наразі через удар постраждало п'ятеро людей. Зниклими безвісті офіційно вважається 48 людей.

"Масштаб трагедії страшний. За кожною цифрою - людське життя, родина, яка втратила найдорожчих, або досі чекає на звістку про близьких. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних. Не втрачаємо надії знайти тих, чия доля досі невідома", - заявив начальник ОВА.

Нагадаємо, РФ вдарила КАБами по Комишувасі вчора, 2 листопада. Удари було завдано по школі, де роздавали гуманітарну допомогу, а також по укриттю.

За словами президента України Володимира Зеленського, окупанти знали, що в цьому місці щотижня роздають гуманітарну допомогу, і свідомо вдарили по людях.

Також ми писали, що цієї ночі РФ завдала масованого удару по Україні.

Під ударами опинилися житлові будинки, об'єкти енергетики та інфрастурктура у декількох регіонах України.

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