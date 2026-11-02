"Прильоти" по школі та укриттю, 24 загиблих. РФ вдарила КАБами по Комишувасі

Росія двічі бомбила Комишуваху Запорізької області, під прицілом були місця, де видавали гуманітарну допомогу. Унаслідок авіаударів загинули 24 жителя селища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви президента України Володимира Зеленського у Telegram , голови Ради оборони Запорізької області Івана Федорова у Telegram і начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна у Telegram.

9 авіабомб при повторному ударі

Зеленський назвав сьогоднішній удар по Комишувасі "надзвичайно страшним".

"Від ранку було вже кілька ударів авіабомб по селищу - по школі, яка використовувалась для гуманітарних потреб: там роздавали людям гуманітарну допомогу. Після першого удару авіабомб був повторний удар ще дев’яти бомб, і саме по укриттю, де перебували люди", - уточнив президент.

За його даними, відомо про вісімнадцятьох загиблих. П’ять людей поранено.

Зеленський зазначив, що окупанти не могли не знати, що щотижня місцеві отримували гуманітарну допомогу саме там.

"І це черговий доказ, що Росія не хоче жодної деескалації, жодної реальної справедливості", - каже він.

Президент зауважив, що після гуманітарної місії в Олешках була надія на наближення миру, проте Росія "розраховує на подальші вбивства".

Подробиці трагедії

Іван Федоров додав, що долю інших людей зараз з'ясовують.

"Триває пошуково-рятувальна операція. Усі служби працюють на місці в посиленому режимі, комунальники розбирають завали", - зазначив він.

Михайло Семікін уточнив, що серед загиблих є працівник поліції та двоє рятувальників ДСНС. Ще 27 людей вважаються зниклими безвісти.

Оновлено о 19.36

Офіс генерального прокурора заявив, що відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення Росією воєнного злочину.

"Станом на 19:00 відомо про 18 загиблих та пʼятьох поранених. Унаслідок ворожих ударів пошкоджено: приміщення закладу освіти, господарську будівлю, транспортні засоби", - кажуть в ОГП.



Під завалами перебувають люди. Рятувальна операція триває. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено о 19.57

Пізніше ДСНС України повідомила, що кількість загиблих зросла.

"До 24 людей зросла кількість загиблих внаслідок російських ударів по навчальному закладу в одному з населених пунктів Запорізького району, серед них 2 рятувальників і 4 поліцейських. Ще 5 осіб поранені, серед них - 2 рятувальників", - йдеться у дописі.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.