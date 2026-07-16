Комісар ЄС розкрив, що змусить Путіна погодитися на переговори з Україною

Нещодавні досягнення України проти російського флоту та енергетичної інфраструктури РФ ставлять Київ у сильнішу позицію на потенційних переговорах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю європейського комісара з питань оборони Андрюса Кубілюса на Euronews.
Європейський комісар з питань оборони позитивно оцінив глибокі удари Сил оборони України по території Росії.
"Вражає те, чого Україні вдалося досягти за останні півроку завдяки глибоким ударам", - сказав Кубілюс.
За його словами, такий розвиток подій має стати чітким сигналом для Путіна та його оточення.
"Такий розвиток подій має бути чітким аргументом для Путіна та його оточення - що він не здатний досягти жодного значного прогресу у своїх воєнних цілях, і саме тоді мають розпочатися справжні переговори про справедливий мир", - наголосив єврокомісар.
ЄС планує надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро на тлі триваючого повномасштабного вторгнення Росії. З цієї суми 60 мільярдів євро призначені на оборону.
Крім того, цього тижня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала столицю України та оголосила про угоду з Києвом щодо використання дронів .
Нагадаємо, у червні Путін заявив про відмову вести переговори на умовах України - попри дедалі частіші удари ЗСУ по стратегічних об'єктах в глибині території РФ.
Пізніше кремлівський диктатор також відкинув ідею перемир'я вздовж лінії фронту, оскільки, за даними Reuters, хоче захопити весь Донбас.