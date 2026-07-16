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Комісар ЄС розкрив, що змусить Путіна погодитися на переговори з Україною

19:10 16.07.2026 Чт
2 хв
У ЄС наголошують, Путін уже не може досягти цілей, які ставив на початку війни
aimg Валерія Абабіна
Фото: Український військовий керує БПЛА (Getty Images)

Нещодавні досягнення України проти російського флоту та енергетичної інфраструктури РФ ставлять Київ у сильнішу позицію на потенційних переговорах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю європейського комісара з питань оборони Андрюса Кубілюса на Euronews.

Європейський комісар з питань оборони позитивно оцінив глибокі удари Сил оборони України по території Росії.

"Вражає те, чого Україні вдалося досягти за останні півроку завдяки глибоким ударам", - сказав Кубілюс.

За його словами, такий розвиток подій має стати чітким сигналом для Путіна та його оточення.

"Такий розвиток подій має бути чітким аргументом для Путіна та його оточення - що він не здатний досягти жодного значного прогресу у своїх воєнних цілях, і саме тоді мають розпочатися справжні переговори про справедливий мир", - наголосив єврокомісар.

Кредит на 90 мільярдів євро для України

ЄС планує надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро на тлі триваючого повномасштабного вторгнення Росії. З цієї суми 60 мільярдів євро призначені на оборону.

Крім того, цього тижня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відвідала столицю України та оголосила про угоду з Києвом щодо використання дронів .

Нагадаємо, у червні Путін заявив про відмову вести переговори на умовах України - попри дедалі частіші удари ЗСУ по стратегічних об'єктах в глибині території РФ.

Пізніше кремлівський диктатор також відкинув ідею перемир'я вздовж лінії фронту, оскільки, за даними Reuters, хоче захопити весь Донбас.

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