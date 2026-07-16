Комиссар ЕС раскрыл, что заставит Путина согласиться на переговоры с Украиной

Европейский комиссар по обороне положительно оценил глубокие удары Сил обороны Украины по территории России.

"Впечатляет то, чего Украине удалось достичь за последние полгода благодаря глубоким ударам", - сказал Кубилюс.

По его словам, такое развитие событий должно стать четким сигналом Путину и его окружению.

"Такое развитие событий должно быть четким аргументом для Путина и его окружения – что оно не способно достичь никакого значительного прогресса в своих военных целях, и именно тогда должны начаться настоящие переговоры о справедливом мире", - подчеркнул еврокомиссар.

Кредит на 90 миллиардов евро для Украины

ЕС планирует предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро на фоне продолжающегося полномасштабного вторжения России. Из этой суммы 60 миллиардов евро назначены на оборону.

Кроме того, на этой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен посетила столицу Украины и объявила о соглашении с Киевом об использовании дронов.