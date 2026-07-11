Комфортна температура, місцями дощі з грозами: якою буде погода в Україні 12 липня

В Україні завтра, 12 липня, місцями очікуються дощі та грози. Водночас повітря прогріє до +28 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вночі 9-14°, вдень 20-25°; у Києві вночі 12-14°, вдень 22-24°.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

У Києві та області завтра прогнозується мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі.

Фото: якою буде погода в Україні 12 липня (інфографіка РБК-Україна)

Температура вночі 9-14°, вдень 20-25°; на півдні та південному сході країни вночі 13-18°, вдень 23-28°.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, раніше синоптики повідомляли, що цей тиждень в Україні буде не таким спекотним, як попередні. У деяких регіонах очікуються дощі, грози та зниження температури.

Також синоптик розповіла, якої погоди чекати на вихідні й коли потепліє.