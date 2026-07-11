Комфортная температура, местами дожди с грозами: какой будет погода в Украине 12 июля

В Украине завтра, 12 июля, местами ожидаются дожди и грозы. В то же время воздух прогреет до +28 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области ночью 9-14 °, днем 20-25 °; в Киеве ночью 12-14 °, днем 22-24 °.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве и области завтра прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди.

Фото: какой будет погода в Украине 12 июля (инфографика РБК-Украина)

Температура ночью 9-14 °, днем 20-25 °; на юге и юго-востоке страны ночью 13-18°, днем 23-28°.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что эта неделя в Украине будет не такой жаркой, как предыдущие. В некоторых регионах ожидаются дожди, грозы и понижение температуры.

Также синоптик рассказала, какой погоды ждать выходных и когда потеплеет.