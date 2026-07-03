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Комфорт у дорозі: "Укрзалізниця" додала нові вагони на популярний напрямок

20:00 03.07.2026 Пт
2 хв
У купе з'явилися несподівані зручності для малечі та пасажирів верхніх полиць
aimg Сергій Козачук
 Фото: до Ужгорода та Дніпра запустили нові вагони (t.me/UkrzalInfo)

Українські пасажири тепер можуть подорожувати до Ужгорода та Дніпра у нових вагонах вітчизняного виробництва. "Укрзалізниця" додала їх до популярних залізничних маршрутів для покращення комфорту поїздок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Які маршрути отримали оновлення

Як зазначили в "Укрзалізниці", нові пасажирські вагони, які нещодавно зійшли з конвеєра в Україні, поповнили склад поїзда №29/30 сполученням Київ - Ужгород.

Через необхідність максимально інтенсивно використовувати рухомий склад, ці ж вагони одразу після прибуття вирушатимуть у наступний рейс - №4/3 Ужгород - Дніпро. З урахуванням попередньої партії, на цьому напрямку курсують уже шість нових вагонів.

"Це важливе поповнення парку в умовах високого попиту на перевезення та дефіциту рухомого складу", - підкреслили в компанії.

Що змінилося всередині вагонів

Новий рухомий склад облаштували за сучасними стандартами для забезпечення максимальної зручності пасажирів під час подорожей:

  • Робота кондиціонерів у спеку. Вагони мають акумуляторні батареї підвищеної місткості, які дозволяють охолоджувати повітря навіть під час тривалих зупинок.
  • Комфорт у купе. Для кожного пасажира доступні розетки, індивідуальне сучасне освітлення та кнопки виклику провідника.
  • Зручність для верхніх полиць. У купе з'явилися спеціальні столики для пасажирів, які подорожують зверху.
  • Турбота про батьків з дітьми. Вбиральні у вагонах додатково обладнали зручними сповивальними столиками та дитячими сидіннями.
Фото: до Ужгорода та Дніпра запустили нові вагони (t.me/UkrzalInfo)

Загалом від початку цього року "Укрзалізниця" вже отримала 18 нових пасажирських вагонів українського виробництва.

Безкоштовні поїздки та спека у поїздах

Нагадаємо, влітку 2026 року в Україні продовжує діяти програма "3000 км Україною", яка дозволяє громадянам безкоштовно подорожувати залізницею в межах річного ліміту.

Водночас через піковий попит у червні-липні Укрзалізниця обмежила кількість безкоштовних місць та рейсів, а перелік доступних поїздів змінюється щодня залежно від завантаження.

Крім того, під час літньої спеки пасажири часто скаржаться на високу температуру в поїздах.

В "Укрзалізниці" пояснили, чому в рейси досі випускають вагони без кондиціонерів - повна відмова від такого рухомого складу призведе до гострого дефіциту квитків та колапсу перевезень, оскільки модернізація парку потребує значних інвестицій та років роботи під час війни.

Наявність охолодження у вагоні можна перевірити під час купівлі квитка за позначкою "сніжинка".

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