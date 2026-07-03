Комфорт в пути: "Укрзализныця" добавила новые вагоны на популярное направление

Какие маршруты получили обновление

Как отметили в "Укрзализныце", новые пассажирские вагоны, недавно сошедшие с конвейера в Украине, пополнили состав поезда №29/30 сообщением Киев - Ужгород.

Из-за необходимости максимально интенсивно использовать подвижной состав, эти же вагоны сразу по прибытии будут отправляться в следующий рейс - №4/3 Ужгород - Днепр. С учетом предыдущей партии на этом направлении курсируют уже шесть новых вагонов.

"Это важное пополнение парка в условиях высокого спроса на перевозку и дефицита подвижного состава", - подчеркнули в компании.

Что изменилось внутри вагонов

Новый подвижной состав обустроили по современным стандартам для обеспечения максимального удобства пассажиров во время путешествий:

Работа кондиционеров в жару . Вагоны имеют аккумуляторные батареи повышенной емкости, позволяющие охлаждать воздух даже во время продолжительных остановок.

. Вагоны имеют аккумуляторные батареи повышенной емкости, позволяющие охлаждать воздух даже во время продолжительных остановок. Комфорт в купе . Для каждого пассажира доступны розетки, индивидуальное современное освещение и кнопки вызова проводника.

. Для каждого пассажира доступны розетки, индивидуальное современное освещение и кнопки вызова проводника. Удобство для верхних полок . У купе появились специальные столики для пассажиров, путешествующих сверху.

. У купе появились специальные столики для пассажиров, путешествующих сверху. Забота о родителях с детьми. Уборные в вагонах дополнительно оборудовали удобными пеленальными столиками и детскими сиденьями.

Фото: в Ужгород и Днепр запустили новые вагоны (t.me/UkrzalInfo)

Всего с начала этого года "Укрзализныця" уже получила 18 новых пассажирских вагонов украинского производства.