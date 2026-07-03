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Комфорт в пути: "Укрзализныця" добавила новые вагоны на популярное направление

20:00 03.07.2026 Пт
2 мин
У купэ появились неожиданные удобства для малышей и пассажиров верхних полок
aimg Сергей Козачук
Фото: в Ужгород и Днепр запустили новые вагоны (t.me/UkrzalInfo)

Украинские пассажиры теперь могут путешествовать в Ужгород и Днепр в новых вагонах отечественного производства. "Укрзализныця" добавила их в популярные железнодорожные маршруты для улучшения комфорта поездок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Какие маршруты получили обновление

Как отметили в "Укрзализныце", новые пассажирские вагоны, недавно сошедшие с конвейера в Украине, пополнили состав поезда №29/30 сообщением Киев - Ужгород.

Из-за необходимости максимально интенсивно использовать подвижной состав, эти же вагоны сразу по прибытии будут отправляться в следующий рейс - №4/3 Ужгород - Днепр. С учетом предыдущей партии на этом направлении курсируют уже шесть новых вагонов.

"Это важное пополнение парка в условиях высокого спроса на перевозку и дефицита подвижного состава", - подчеркнули в компании.

Что изменилось внутри вагонов

Новый подвижной состав обустроили по современным стандартам для обеспечения максимального удобства пассажиров во время путешествий:

  • Работа кондиционеров в жару. Вагоны имеют аккумуляторные батареи повышенной емкости, позволяющие охлаждать воздух даже во время продолжительных остановок.
  • Комфорт в купе. Для каждого пассажира доступны розетки, индивидуальное современное освещение и кнопки вызова проводника.
  • Удобство для верхних полок. У купе появились специальные столики для пассажиров, путешествующих сверху.
  • Забота о родителях с детьми. Уборные в вагонах дополнительно оборудовали удобными пеленальными столиками и детскими сиденьями.
Фото: в Ужгород и Днепр запустили новые вагоны (t.me/UkrzalInfo)

Всего с начала этого года "Укрзализныця" уже получила 18 новых пассажирских вагонов украинского производства.

Бесплатные поездки и жара в поездах

Напомним, летом 2026 года в Украине продолжает действовать программа "3000 км по Украине", которая позволяет гражданам бесплатно путешествовать по железной дороге в пределах годового лимита.

В то же время, из-за пикового спроса в июне-июле Укрзализныця ограничила количество бесплатных мест и рейсов, а перечень доступных поездов меняется ежедневно в зависимости от загрузки.

Кроме того, во время летнего зноя пассажиры часто жалуются на высокую температуру в поездах.

В "Укрзализныце" объяснили, почему в рейсы до сих пор выпускают вагоны без кондиционеров - полный отказ от такого подвижного состава приведет к острому дефициту билетов и коллапсу перевозок, поскольку модернизация парка требует значительных инвестиций и лет работы во время войны.

Наличие охлаждения в вагоне можно проверить при покупке билета по отметке снежинка.

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УкрзализныцяУкраинаПоездаВагоны