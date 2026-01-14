Комендантську годину в Україні можуть скасувати: Зеленський назвав умову

Надзвичайна ситуація в енергетиці

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, за підсумками наради з надзвичайних обставин президент України Володимир Зеленський розповів, що було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.

За його словами, багато питань потребують термінового вирішення на тлі останніх масованих ударів Росії по енергетиці, а також складних погодних умов.

У Міненерго раніше заявляли про те, що найскладніша ситуація з електропостачанням зараз у Києві. Це пояснюється тим, що останні масовані атаки, зокрема, були спрямовані на енергетичні об'єкти столиці.

Сьогодні, 14 січня, прем'єр України Юлія Свириденко заявляла про те, що з вечора четверга, 15 січня, очікується поліпшення графіків обмеження електропостачання. Але це можливо за тієї умови, якщо не буде нових масованих ударів росіян.