Комендантский час в Украине могут отменить: Зеленский назвал условие

Чрезвычайная ситуация в энергетике

Напомним, сегодня, 14 января, по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике.

По его словам, многие вопросы требуют срочного решения на фоне последних массированных ударов России по энергетике, а также сложных погодных условий.

В Минэнерго ранее заявляли о том, что самая сложная ситуация с электроснабжением сейчас в Киеве. Это объясняется тем, что последние массированные атаки, в частности, были направлены на энергетические объекты столицы.

Сегодня, 14 января, премьер Украины Юлия Свириденко заявляла о том, что с вечера четверга, 15 января, ожидается улучшение графиков ограничения электроснабжения. Но это возможно при том условии, если не будет новых массированных ударов россиян.