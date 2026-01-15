Комендантську годину в Україні послаблять: де і як саме

Комендантську годину можуть послабити на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в енергетиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко в Telegram.
Вона зазначила, що громадянам дозволять під час дії комендантської години:
"Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи пом'якшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці. Територію, на якій діють ці послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС", - зазначила Свириденко.
Вона додала, що перше засідання з цього питання відбудеться у п'ятницю, 16 січня.
Нагадаємо, ще вчора, 14 січня, президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що комендантську годину в деяких містах і громадах країни можуть скасувати через складну ситуацію після настання сильних морозів і російських ударів.
Зазначимо, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що в Україні режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас, за його словами, можливі винятки під час тривалих відключень тепла чи електроенергії.
Крім того, вчора Володимир Зеленський заявив, що через російські удари по енергооб'єктах було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.