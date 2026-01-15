UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Комендантську годину в Україні послаблять: де і як саме

Фото: в уряді розповіли, які зміни у комендантській годині чекають на українців (t me UA_National_Police)
Автор: Валерій Ульяненко

Комендантську годину можуть послабити на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко в Telegram.

Вона зазначила, що громадянам дозволять під час дії комендантської години:

  • перебувати на вулицях та у громадських місцях без перепусток. Це стосується й торгово-розважальних центрів, які забезпечують функції пунктів незламності, пунктів обігріву, а також підтримки життєдіяльності людей та бізнесу. Водночас розважальні заклади до них не належать.
  • пересуватись на приватному транспорті.

"Штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або ОВА можуть визначати додаткові заходи пом'якшення комендантської години з урахуванням ситуації на місці. Територію, на якій діють ці послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС", - зазначила Свириденко.

Вона додала, що перше засідання з цього питання відбудеться у п'ятницю, 16 січня.

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 14 січня, президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що комендантську годину в деяких містах і громадах країни можуть скасувати через складну ситуацію після настання сильних морозів і російських ударів.

Зазначимо, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що в Україні режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас, за його словами, можливі винятки під час тривалих відключень тепла чи електроенергії.

Крім того, вчора Володимир Зеленський заявив, що через російські удари по енергооб'єктах було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.

