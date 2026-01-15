Комендантську годину в Україні послаблять: де і як саме

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 14 січня, президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що комендантську годину в деяких містах і громадах країни можуть скасувати через складну ситуацію після настання сильних морозів і російських ударів.

Зазначимо, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив, що в Україні режим комендантської години не скасовується і не переглядається. Водночас, за його словами, можливі винятки під час тривалих відключень тепла чи електроенергії.

Крім того, вчора Володимир Зеленський заявив, що через російські удари по енергооб'єктах було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.