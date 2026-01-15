RU

Общество Образование Деньги Изменения

Комендантский час в Украине ослабят: где и как именно

Фото: в правительстве рассказали, какие изменения в комендантском часе ждут украинцев (t me UA_National_Police)
Автор: Валерий Ульяненко

Комендантский час могут ослабить на территориях, где введено чрезвычайное положение в энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Юлии Свириденко в Telegram.

Она отметила, что гражданам позволят во время действия комендантского часа:

  • находиться на улицах и в общественных местах без пропусков. Это касается и торгово-развлекательных центров, которые обеспечивают функции пунктов несокрушимости, пунктов обогрева, а также поддержки жизнедеятельности людей и бизнеса. В то же время развлекательные заведения к ним не относятся.
  • передвигаться на частном транспорте.

"Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или ОВА могут определять дополнительные меры смягчения комендантского часа с учетом ситуации на месте. Территорию, на которой действуют эти послабления комендантского часа, определит комиссия ТЭБ и ЧС", - отметила Свириденко.

Она добавила, что первое заседание по этому вопросу состоится в пятницу, 16 января.

 

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 14 января, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что комендантский час в некоторых городах и громадах страны могут отменить из-за сложной ситуации после наступления сильных морозов и российских ударов.

Отметим, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Украине режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время, по его словам, возможны исключения во время длительных отключений тепла или электроэнергии.

Кроме того, вчера Владимир Зеленский заявил, что из-за российских ударов по энергообъектам было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике.

