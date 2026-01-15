Комендантский час в Украине ослабят: где и как именно

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 14 января, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что комендантский час в некоторых городах и громадах страны могут отменить из-за сложной ситуации после наступления сильных морозов и российских ударов.

Отметим, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что в Украине режим комендантского часа не отменяется и не пересматривается. В то же время, по его словам, возможны исключения во время длительных отключений тепла или электроэнергии.

Кроме того, вчера Владимир Зеленский заявил, что из-за российских ударов по энергообъектам было принято решение объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике.