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Комбінований удар. У КМВА розповіли деталі нічної та ранкової атак на столицю

Фото: у КМВА розповіли подробиці сьогоднішніх атак на столицю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія за сьогодні вже двічі атакувала Київ, завдавши комбінованого удару. Внаслідок ворожих ударів загинув чоловік, ще двоє осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

Вночі ворог намагався атакувати столицю дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed. У повітряному просторі над столицею збили 15 безпілотників. Жоден з них не досяг цілі. На щастя, ніхто не постраждав.

Вже зранку росіяни випустили у напрямку Києва 20 ракет: Х-101, Х-555, "Кинджал" та "Калібр". Їх запускали з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.

Військові збили всі повітряні цілі. Проте внаслідок падіння частини ракети у столиці загинув 55-річний чоловік, ще двоє людей постраждали.

У КМВА пояснили, що Росія вдалася до комбінованого повітряного удару. Першою хвилею були дрони, які повинні виявляти та виснажувати українські сили протиповітряної оборони. Потім запустили масовану кількість ракет.

Нагадаємо, у Києві зранку пролунали вибухи, пізніше влада повідомила про роботу ППО. Проте уламок ворожої ракети упав у нежитлову будівлю у Голосіївському районі столиці, внаслідок чого загинув чоловік, ще двоє постраждали.

Всього сили ППО збили 47 з 55 ракет, які Росія випустила по Україні. З них 20 збили у районі Києва.

Детальніше про наслідки ракетної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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