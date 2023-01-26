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Над Києвом військові збили всі 20 ворожих ракет, - КМВА

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Київ, Четвер 26 січня 2023 12:11
Над Києвом військові збили всі 20 ворожих ракет, - КМВА Фото: у районі Києва сили ППО збиил 20 ворожих ракет (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У повітряному просторі Києва зафіксували близько 20 ворожих ракет різного типу. Всі цілі збили сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

За попередніми даними, внаслідок ракетної атаки у столиці загинув 55-річяний чоловік, ще двоє людей поранені.

Об'єкти інфраструктури Києва працюють в штатному режимі. Повітряна тривога у столиці триває через активність російської авіації у Білорусі.

"На даний момент повітряна тривога триває. Вона пов'язана із зльотом в Білорусі потенційного носія ракет "Кинджал" - винищувача Міг-31 та літака управління А-50", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку у Києві під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Дніпровському районі.

Пізніше влада повідомила, що частина ворожої ракети упала на будівлю у Голосіївському районі, внаслідок чого загинув чоловік, двоє людей постраждали.

Також раніше зазначалося, що у районі Києва військові збили 15 російських ракет.

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