У Києві повідомляють про вибухи: що відомо
У Києві вранці 26 січня під час масштабної повітряної тривоги пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.
За попередніми даними, звук вибуху було чутно в різних районах столиці. Над містом та в області, ймовірно, працюють сили протиповітряної оборони.
Офіційної інформації про причини вибухів зараз немає.
Оновлено 10:08.
Мер Києва Віталій Кличко підтверджує інформацію про вибух у Києві. Влада закликає громадян залишатися в укриттях.
Оновлено 10:19.
Місцеві Telegram-канали повідомляють, що після вибуху над одним із районів столиці піднімається чорний дим.
Нагадаємо, по всій Україні з самого ранку оголошено масштабну повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну загрозу.
Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українські військові вже збили перші ворожі ракети.
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