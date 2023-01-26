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У Києві повідомляють про вибухи: що відомо

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Четвер 26 січня 2023 10:05
У Києві повідомляють про вибухи: що відомо Фото: у Києві вранці 26 січня повідомляють про вибух (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Києві вранці 26 січня під час масштабної повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очевидців.

За попередніми даними, звук вибуху було чутно в різних районах столиці. Над містом та в області, ймовірно, працюють сили протиповітряної оборони.

Офіційної інформації про причини вибухів зараз немає.

Оновлено 10:08.

Мер Києва Віталій Кличко підтверджує інформацію про вибух у Києві. Влада закликає громадян залишатися в укриттях.

Оновлено 10:19.

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що після вибуху над одним із районів столиці піднімається чорний дим.

Нагадаємо, по всій Україні з самого ранку оголошено масштабну повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну загрозу.

Згодом керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що українські військові вже збили перші ворожі ракети.

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