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Комбинированный удар. В КГВА рассказали детали ночной и утренней атак на столицу

Фото: в КМВА рассказали подробности сегодняшних атак на столицу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия за сегодня уже дважды атаковала Киев, нанеся комбинированный удар. В результате вражеских ударов погиб мужчина, еще два человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Ночью враг пытался атаковать столицу дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. В воздушном пространстве над столицей были сбиты 15 беспилотников. Ни один из них не достиг цели. К счастью, никто не пострадал.

Уже утром россияне выпустили в направлении Киева 20 ракет: Х-101, Х-555, "Кинжал" и "Калибр". Их запускали с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.

Военные сбили все воздушные цели. Однако в результате падения части ракеты в столице погиб 55-летний мужчина, еще два человека пострадали.

В КГВА объяснили, что Россия прибегла к комбинированному воздушному удару. Первой волной были дроны, которые должны обнаруживать и истощать украинские силы противовоздушной обороны. Затем запустили массированное количество ракет.

Напомним, в Киеве утром раздались взрывы, позже власти сообщили о работе ПВО. Однако обломок вражеской ракеты упал в нежилое здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего погиб мужчина, еще двое пострадали.

Всего силы ПВО сбили 47 из 55 ракет, которые Россия выпустила по Украине. Из них 20 были сбиты в районе Киева.

Детальнее о последствиях ракетной атаки - в материале РБК-Украина.

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