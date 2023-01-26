Комбинированный удар. В КГВА рассказали детали ночной и утренней атак на столицу

Ночью враг пытался атаковать столицу дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. В воздушном пространстве над столицей были сбиты 15 беспилотников. Ни один из них не достиг цели. К счастью, никто не пострадал.

Уже утром россияне выпустили в направлении Киева 20 ракет: Х-101, Х-555, "Кинжал" и "Калибр". Их запускали с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.

Военные сбили все воздушные цели. Однако в результате падения части ракеты в столице погиб 55-летний мужчина, еще два человека пострадали.

В КГВА объяснили, что Россия прибегла к комбинированному воздушному удару. Первой волной были дроны, которые должны обнаруживать и истощать украинские силы противовоздушной обороны. Затем запустили массированное количество ракет.

Напомним, в Киеве утром раздались взрывы, позже власти сообщили о работе ПВО. Однако обломок вражеской ракеты упал в нежилое здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего погиб мужчина, еще двое пострадали.

Всего силы ПВО сбили 47 из 55 ракет, которые Россия выпустила по Украине. Из них 20 были сбиты в районе Киева.

Детальнее о последствиях ракетной атаки - в материале РБК-Украина.

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