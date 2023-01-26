Комбінований удар. У КМВА розповіли деталі нічної та ранкової атак на столицю
Росія за сьогодні вже двічі атакувала Київ, завдавши комбінованого удару. Внаслідок ворожих ударів загинув чоловік, ще двоє осіб отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
Вночі ворог намагався атакувати столицю дронами-камікадзе іранського виробництва типу Shahed. У повітряному просторі над столицею збили 15 безпілотників. Жоден з них не досяг цілі. На щастя, ніхто не постраждав.
Вже зранку росіяни випустили у напрямку Києва 20 ракет: Х-101, Х-555, "Кинджал" та "Калібр". Їх запускали з літаків Ту-95, Су-35, МіГ-31К та кораблів з акваторії Чорного моря.
Військові збили всі повітряні цілі. Проте внаслідок падіння частини ракети у столиці загинув 55-річний чоловік, ще двоє людей постраждали.
У КМВА пояснили, що Росія вдалася до комбінованого повітряного удару. Першою хвилею були дрони, які повинні виявляти та виснажувати українські сили протиповітряної оборони. Потім запустили масовану кількість ракет.
Нагадаємо, у Києві зранку пролунали вибухи, пізніше влада повідомила про роботу ППО. Проте уламок ворожої ракети упав у нежитлову будівлю у Голосіївському районі столиці, внаслідок чого загинув чоловік, ще двоє постраждали.
Всього сили ППО збили 47 з 55 ракет, які Росія випустила по Україні. З них 20 збили у районі Києва.
Детальніше про наслідки ракетної атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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