Комбінований удар по Києву: відомо про першу жертву, близько 30 осіб поранені

05:10 02.06.2026 Вт
1 хв
Перед атакою Повітряні Сили повідомляли про загрозу з неба
aimg Юлія Маловічко
Фото: швидка біля лікарні в Києві (Gettty Images)

Росіяни завдали масованого та комбінованого удару по Києву в ніч на вівторок, в результаті чого близько 30 осіб постраждали, відомо про одну жертву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави Київської МВА Тимура Ткаченка.

Читайте також: Частина Києва залишилась без світла після комбінованої атаки РФ

Ткаченко також повідомив, що серед постраждалих жителів столиці є діти.

"Кількість постраждалих мешканців міста зросла до 29 людей, серед них - дві дитини. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога", - написав чиновник.

Незадовго до цього мер Віталій Кличко повідомляв, що 12 осіб у Києві було госпіталізовано.

Ще з нового про наслідки від мера - у Подільському та Дарницькму районах пожежі, в тому числі палали уламки від ракети. По всій столиці зафіксовано багато інших загорянь нежитлових та житлових будівель, офісів, складів, гаражів, тощо.

Повідомляось також про неодноразові випадки загоряння автомобілей сьогодні.

Найбільше наслідків у столиці після обстрілу в ніч на вівторок - у Подільському районі та на Оболоні. Повідомлялось про перебої зі світлом у трьох районах.

Більш детально про наслідки ворожого комбінованого удару по Києву 2 червня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

