ua en ru
Вт, 02 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Частина Києва залишилась без світла після комбінованої атаки РФ

03:30 02.06.2026 Вт
2 хв
Наразі відомо про три столичні райони, де точно зафіксували перебої зі світлом
aimg Юлія Маловічко
Частина Києва залишилась без світла після комбінованої атаки РФ Фото: росіяни масовано вдарили по Києву в ніч на вівторок (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Перебої зі світлом виникли у Києві на тлі комбінованого удару Росії в ніч на вівторок. А саме проблеми з електроенергією зафіксували у Подільському, Оболонському та Святошинському районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Києва Віталія Кличка.

Читайте також: Під ударом Київ, Харків, Дніпро не тільки: все про нічну атаку РФ на Україну

Росіяни завдали комбінованого удару по столиці вночі 2 червня. Повідомлялось про пуски крилатих, гіперзвуковаих та балістичних ракет. Повітряні Сили в 3:43 писали про ще одну групу ракет курсом на Київ.

Попереджали військові ПС і про групи дронів, які з півночі Чернігівської області прямували до Києва.

В результаті декілька столичних районів постраждали від атаки - було зафіксовано багато пожеж на відкритих територіях, а також зайнялись вогнем нежитлові та житлові будівлі, склади, горіли авто. У Голосіївському районі пошкоджено фасад та скління вікон медичного закладу.

Ще відомо, що від вибухів у столичних будівлях повибивало вікна. Щодо світла, мер Віталій Кличко писав, що перебої фіксувались у трьох районах - Подільському, Оболонському та Святошинському.

Станом на 3:53 кількість постраждалих у столиці виросла до 8 осіб. Про жертв поки не сповіщалось.

Нагадаємо, 13 травня у шести областях України були зафіксовані знеструмлення внаслідок ударів росіян по енергетичних об'єктах.

Також повідомлялося, що у квітні негода призвела до знеструмлення в Україні.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Війна в Україні Атака дронів
Новини
РФ підготувала масований удар: Зеленський звернувся до українців
РФ підготувала масований удар: Зеленський звернувся до українців
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни